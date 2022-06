Maroc : plusieurs milliers de policiers déployés au Qatar pour le Mondial 2022

En marge de sa participation au Salon international de la sécurité terrestre et de la défense civile, dénommé Milipol Qatar 2022, Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a visité le stade où se déroulera la finale de la Coupe du monde 2022, à Doha. En marge de sa participation au Salon international de la sécurité terrestre et de la défense civile, dénommé «Milipol Qatar 2022», Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a visité le stade où se déroulera la finale de la Coupe du monde 2022. © DR

Les préparatifs de la prochaine Coupe du monde de football, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, sont entrés dans leur dernière ligne droite. Selon les projections, le pays, qui compte moins de 3 millions d’habitants, devrait accueillir environ 1,5 million de supporteurs, soit un flux de personnes équivalent à 50 % de sa population.

Un véritable défi logistique, donc, mais aussi sécuritaire, qui a conduit Doha à employer les grands moyens et à multiplier les accords de partenariat. Les autorités qataries ont ainsi sollicité le Maroc afin d’obtenir un appui en matière de renseignement et de sécurité.

Une délégation de la police marocaine a d’ailleurs participé aux travaux d’une conférence intitulée « Le dernier mile de la Coupe du Monde Qatar FIFA-2022 », qui s’est tenue les 22 et 23 mai à Doha, et qui a rassemblé les représentants sécuritaires des 32 pays qualifiés. Ce sommet a abouti à la création d’un « Centre international de coopération policière » qui fera office de plateforme visant à faciliter les échanges d’informations entre le Qatar et les pays participants sur des thèmes liés à l’encadrement des supporters et à la supervision des opérations policières.

Maintien de l’ordre, police cynotechnique, protection rapprochée