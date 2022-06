Face à Poutine, Macky Sall plaide la cause de l’Afrique

Macky Sall et Vladimir Poutine le 3 juin 2022 à Sotchi © Mikhail KLIMENTYEV /SPUTNIK /AFP

Les deux hommes se sont entretenus vendredi dans la ville balnéaire de Sotchi, au bord de la mer Noire. Plaidant la cause du continent, « victime économique » du conflit en Ukraine, le président sénégalais Macky Sall a rappelé que les sanctions occidentales imposées à la Russie avaient aggravé la situation alimentaire de l’Afrique, et demandé à ce que le domaine alimentaire soit exclu de l’arsenal restrictif.

Si Vladimir Poutine n’a pas répondu publiquement, il a insisté sur le développement des relations entre la Russie et le continent. La veille, le Kremlin affirmait d’ailleurs que cette rencontre serait l’occasion de réaffirmer « l’engagement de la Russie auprès de l’Union africaine [UA], notamment l’élargissement du dialogue politique et de la coopération économique et humanitaire ».

Macky Sall avait quitté Dakar jeudi matin, accompagné du président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Selon nos informations, la présence du Tchadien avait été négociée au lendemain du sommet extraordinaire de l’organisation régionale, qui s’est tenu les 27 et 28 mai dernier à Malabo, en Guinée équatoriale. Le Sénégalais est arrivé à Sotchi aux côtés de sa ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, de son ministre porte-parole de la présidence, Seydou Gueye, et de son premier conseiller diplomatique, Oumar Demba Ba.

Position africaine commune