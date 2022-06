Arise IIP débarque au Congo avec deux projets dans ses valises

Pendant le déroulement du #ForumPPP, le 2 juin 2022, les ministres Denis Christel Sassou et Emile Ouosso ont procédé à la signature d’un protocole d’entente en vue d’un partenariat public-privé entre l’État et la société Arise IIP, représentée par Shailesh Barot, pour le développement des zones économiques spéciales (ZES). © Twitter / Ministère de la Coopération du Congo.

Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP) poursuit son expansion continentale, en particulier, le long du golfe de Guinée. Après s’être implanté au Gabon en 2010, au Bénin en février 2021, puis au Togo en août de cette même année, l’opérateur a annoncé, le 2 juin, avoir signé à Brazzaville un protocole d’accord avec les autorités congolaises pour la création de deux zones économiques spéciales (ZES) dans le pays.

Paraphé par Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président Denis Sassou Nguesso et ministre de la Coopération internationale et des Partenariats publics privés (PPP), et Gagan Gupta, fondateur et PDG d’Arise IIP, le document prévoit la création sur 2 700 hectares d’une première zone industrielle, adossée à un port minéralier flambant neuf, à proximité des bassins portuaires de Pointe-Noire, et d’une seconde, établie cette fois à Ouesso, au nord du pays, dans le département de la Sangha.