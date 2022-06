Angola : les mille et un amis de Luanda

Farouchement protectrices de leur souveraineté, les autorités angolaises ont, au fil des décennies, évité d’être trop dépendantes d’un seul pays ou d’une seule idéologie. Leur politique étrangère est dictée par le non-alignement, une position qui a permis à la république socialiste d’entretenir des relations commerciales avec des compagnies pétrolières occidentales, sur lesquelles elle comptait pour produire la principale source de revenus du pays.

À ce propos, on répète souvent cette anecdote assez surréaliste. Durant les premières années de la guerre civile, le MPLA, mouvement au pouvoir depuis 1975, soutenu par l’URSS et se finançant grâce à l’exploitation de champs pétroliers effectuée par des majors américaines et européennes, était opposé à l’Unita, mouvement un temps soutenu par les mêmes puissances dont ces majors étaient issues. C’est ainsi qu’à Luanda, vous trouverez une ambassade de Palestine et une ambassade d’Israël, laquelle se trouve dans le même bâtiment que les représentations du Maroc et de l’Algérie.