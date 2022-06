Libye : Dabaiba, Bachagha, qui les milices vont-elles « adouber » ?

Le 29 mai, Zawiyat al-Dahmani, dans la banlieue nord de Tripoli, a été le théâtre d’affrontements entre deux milices rivales, les katiba Ghneiwa et Nawasi, illustrant l’escalade des tensions entre les autorités de l’Est et de l’Ouest, respectivement incarnées par Fathi Bachagha, le Premier ministre désigné en février dernier par le Parlement de Tobrouk, et Abdulhamid Dabaiba, le chef du Gouvernement d’union nationale (GNA), basé à Tripoli.

Les guerres de territoires que se livrent les milices sont le reflet de la rivalité entre les deux camps. Comme ce 29 mai, quand la katiba Ghneiwa, qui soutient Abdulhamid Dabaiba, a mené une incursion dans le quartier tripolitain tenu par la milice Nawasi, proche de Fathi Bachagha. Cet accrochage, comme ceux qui l’ont précédé, faisait suite à la tentative de Fathi Bachagha de s’installer dans la capitale le 17 mai pour pousser son rival à quitter ses fonctions.