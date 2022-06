Tunisie : Antoine Vey, nouvel avocat dans l’affaire Mehdi Ben Gharbia

Poursuivi, avec certains de ses collaborateurs, pour délits fiscaux et blanchiment d’argent, Mehdi Ben Gharbia, ex-ministre des Droits de l’homme, s’apprête à porter son dossier devant les juridictions internationales. Pour ce faire, l’homme d’affaires s’est tourné vers l’avocat français Antoine Vey, ancien associé d’Éric Dupont-Moretti et spécialiste en droit pénal des affaires et en droit pénal international. Son cabinet, Vey & Associés, compte déjà de nombreuses personnalités africaines parmi ses clients, comme Augustin Matata Ponyo, Maurice Kamto, Moïse Katumbi, Koffi Olomidé ou Sébastien Ajavon.

Si l’affaire Mehdi Ben Gharbia aurait pu se résumer à un banal délit en col blanc, l’équipe de ténors du barreau de Tunis qui le défend – composée de Ahmed Souab, Anouar El Kousri et Ahmed Seddik – pointe des vices de procédure qu’elle estime intentionnels. Et certains magistrats dénoncent des pressions politiques exercées sur les juges tunisiens.

Atteinte aux droits humains ?