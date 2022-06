Maroc : comment l’enseigne de prêt-à-porter Marwa veut s’imposer hors des frontières du royaume

Dans un secteur marqué par la concurrence, l’inflation et l’envolée des coûts logistiques, Marwa fait figure d’exception. Implantée au Maghreb et au Moyen-Orient, où elle compte plus de 80 magasins, la célèbre marque marocaine de prêt-à-porter part désormais à la conquête de l’Afrique de l’Ouest et la France.

Après avoir tâté le terrain, en ouvrant deux boutiques à Abidjan et à Marseille, Karim Tazi, le fondateur et PDG de Folly Fashion, l’entreprise qui porte l’enseigne de vêtements féminins, entend désormais passer à la vitesse supérieure. « À Abidjan et à Marseille, la marque connaît un vrai succès », se félicite-t-il.

À Lire Textile : le marocain Marwa impose sa griffe dans le monde arabe

Échec commercial en Égypte et en Tunisie