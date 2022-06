Léonce Yacé (NSIA) : « La priorité est de choisir nos prochaines implantations »

Principale filiale bancaire du groupe financier de Jean Kacou Diagou, NSIA Banque Côte d’Ivoire a maintenu durant les premiers mois de l’année la progression de la rentabilité observée l’an dernier, avec un bénéfice net de 3,7 milliards de F CFA (au premier trimestre, en hausse de 11 % sur un an, malgré une stagnation du produit net bancaire à 17 milliards de F CFA sur le trimestre et un recul (-7 %) des crédits et des dépôts par rapport à la fin 2021.

La cinquième banque de Côte d’Ivoire, qui a lancé en février dernier son plan stratégique quinquennal “Altitude”, a également vu son titre se rétablir à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) à Abidjan. Après avoir nettement reculé entre sa première cotation en octobre 2017 et la fin 2020, passant de près de 10 000 F CFA à environ 3 500 F CFA, l’action reste, depuis le second trimestre 2021, au-dessus de 5 000 F CFA.

