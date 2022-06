Russie – Afrique : la propagande de Moscou dans le viseur des Américains

Après la France, ce sont les États-Unis qui s’inquiètent de l’influence croissante de la Russie en Afrique et du travail de sape qu’elle y mènerait. Le Global Engagement Centre, qui coordonne les efforts américains visant à « exposer et contrer la propagande et la désinformation étrangères », a publié fin mai une note portant exclusivement sur les activités russes dans le Sahel, et notamment au Mali, où opèrent les mercenaires du groupe Wagner.

« La Russie déploie des techniques de désinformation sur plusieurs continents […], travaillant souvent par le biais de mandataires pour soutenir indirectement ses objectifs de politique étrangère, résume le Global Engagement Centre. Dans certaines régions d’Afrique, y compris depuis quelques temps au Mali, les mandataires liés au Kremlin exploitent l’instabilité pour gagner en influence, par le biais de la désinformation et via le déploiement du groupe Wagner. »

« Faire la lumière sur les mensonges du Kremlin »