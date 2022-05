Algérie : Saïd Bouteflika joue la transparence sur son patrimoine

Saïd Bouteflika (à g.), conseiller et frère du président algérien, et Ali Haddad, président du patronat algérien « FCE », lors des obsèques de l’ancien premier ministre « Reda Malek » le 30 juillet 2017, à Alger, Algérie. © Nacerdine ZEBAR.

Plus de deux ans après la chute de son président de frère, en avril 2019, la fortune et le patrimoine de Saïd Bouteflika continuent d’alimenter rumeurs, spéculations et fantasmes. Devant le tribunal d’Alger, où il est jugé ce 30 mai dans le cadre de l’affaire à l’acquisition d’équipements par l’homme d’affaires Ali Haddad pour le lancement d’une chaîne de télévision destinée à la promotion du cinquième mandat, l’intéressé nie être à la tête de la fortune colossale que certains lui prêtent. Il jure que ses biens immobiliers, ainsi que son patrimoine financier, ont été légalement acquis, et défie la justice d’apporter les preuves du contraire.

À Lire Algérie : Saïd Bouteflika nie toute implication dans le financement de la campagne pour le 5e mandat

Plusieurs appartements et 100 000 euros sur des comptes

L’ancien conseiller spécial à la présidence révèle ainsi être propriétaire d’un appartement F5 de 249 m2 dans le quartier de Ben Aknoun, sur les hauteurs d’Alger. Ce bien a été acquis dans le cadre d’une promotion immobilière. Saïd Bouteflika possède également un appartement dans le centre d’Alger, dont il a hérité le 26 juillet 2010 à la suite du décès de son frère Mustapha, qui exerçait comme médecin.

Interrogé par le juge sur d’autres propriétés, notamment une concession automobile, l’ex-conseiller affirme posséder un bien foncier sur les hauteurs de la capitale qu’il a hérité de sa mère, Mansouria Ghezlaoui, décédée en juillet 2009. Celle-ci lui a également légué une autre parcelle de terrain, toujours sur les hauteurs d’Alger, un autre appartement ainsi que divers biens fonciers dans la ville de Tlemcen, dont la famille Bouteflika est originaire.

Saïd Bouteflika détaille aussi ses avoirs bancaires, qui sont estimés à 10 millions de dinars (environ 64 000 euros) et 36 000 euros. Au magistrat qui lui demande des explications sur l’origine de ces fonds, il explique les avoir gagnés légalement comme universitaire et conseiller à la présidence. Diplômé en informatique, Saïd Bouteflika a exercé pendant onze ans en tant qu’enseignant à l’université d’Alger. Dès l’accession au pouvoir de son frère, en 1999, il a été nommé conseiller spécial à la présidence, et ce, jusqu’à son arrestation en mai 2019. À ce poste, il touchait un salaire mensuel de 300 000 dinars.

52 commissions rogatoires

Interrogé par le juge sur les trente véhicules qu’il est soupçonné de posséder, Saïd Bouteflika nie, affirmant conduire lui-même sa propre voiture. « Si vous avez des preuves, présentez-les, a-t-il rétorqué au juge. C’est tout ce que possède Saïd Bouteflika, que l’on présente comme un empereur. Je n’ai rien à cacher. » Celui qui s’était élevé au niveau d’un vice-président révèle que son épouse a fait l’objet de 52 commissions rogatoires de la justice algérienne, sans que celles-ci ne puissent trouver des preuves d’irrégularités ou d’une fortune cachée.

À Lire Algérie : quand Bouteflika et Nezzar cachaient leurs millions en Suisse

Acquitté par la justice militaire en janvier 2021 des accusations de complot contre l’État et contre l’armée, Saïd Bouteflika est incarcéré à la prison d’El Harrach en attente de jugement dans d’autres affaires pour lesquelles il est poursuivi. Le 24 mai, la cour d’appel criminelle d’Alger a prononcé son acquittement alors qu’il était accusé d’« abus de fonction » et d’« interférence dans le travail de la justice » dans le cadre des poursuites contre l’ancien ministre de l’Énergie, Chakib Khelil, aujourd’hui en fuite aux États-Unis.