Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé obtient son passeport

Debout devant le portrait officiel du président Alassane Ouattara et un drapeau ivoirien, en costume cravate bleu et un grand sourire aux lèvres, Charles Blé Goudé tient à la main le précieux sésame vert. Un peu plus d’un an après son acquittement définitif par la Cour pénale internationale (CPI) qui le poursuivait pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité durant la crise postélectorale de 2010-2011 en Côte d’Ivoire, les autorités ivoiriennes viennent de délivrer un passeport à l’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo. L’ex-leader des Jeunes patriotes, transféré dans le pénitencier de Scheveningen le 22 mars 2014 et en libération conditionnelle depuis le 1er février 2019, en formulait la demande depuis plusieurs mois.

Il l’a donc finalement obtenu ce 30 mai au matin, dans les locaux de l’ambassade de Côte d’Ivoire aux Pays-Bas, des mains de l’ambassadeur Hamza Sallah, en présence du Consul général de Côte d’Ivoire à Paris, Issiaka Konaté, et entouré de l’un de ses avocats Zokou Seri Simplice, de son directeur de cabinet Hyacinthe Nogbou, de son conseiller spécial Anthony Guina et de Patrice Saraka, le secrétaire général de son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep).

« Pas de précipitation »

« Ce passeport est une première étape pour son retour », a assuré ce dernier quelques instants après la remise officielle. Mais pas question de hâter les choses. « Après ce qu’il a vécu, il n’est plus dans la précipitation mais dans la patience. Le plus important est que ce retour soit bien organisé, en étroite collaboration avec les autorités ivoiriennes. Ce retour doit favoriser la paix et la réconciliation, il doit rassembler et rassurer ». Son avocat N’Dry Claver assure également que « le fil du dialogue avec les autorités ivoiriennes » sera maintenu « pour convenir d’un calendrier de retour (….) ».

L’ancien syndicaliste étudiant, aujourd’hui âgé de 50 ans, a assuré Alassane Ouattara de « toute sa gratitude et de sa reconnaissance pour son implication personnelle dans le processus de son retour en Côte d’Ivoire dont une étape importante vient d’être franchie ».

Au début du moins d’avril, le chef de cabinet d’Alassane Ouattara, Claude Sahi, avait rencontré Charles Blé Goudé à La Haye pour évoquer ces questions. Charles Blé Goudé est par ailleurs en contact avec Kouadio Konan Bertin, le ministre de la Réconciliation nationale, qu’il décrit comme un « ami ».

Sous le coup d’une condamnation

S’il est blanchi par la Cour pénale internationale, « le général de la rue » reste sous le coup d’une condamnation prononcée en son absence fin 2019 à Abidjan à 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques et 200 millions de francs CFA (300 000 €) de dommages et intérêts à verser aux victimes. Il est accusé par la justice ivoirienne d’« actes de torture, homicides volontaires et viol » durant la crise postélectorale de 2010-2011.

Une condamnation par la justice ivoirienne à 20 ans de prison dans l’affaire dite du « casse de la BECEAO » n’avait pas empêché le retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo, acquitté comme lui par la CPI. L’ancien président ivoirien a foulé le sol ivoirien il y a presque un an jour pour jour, le 17 juin 2021, accueilli par des milliers de ses partisans. Depuis, il a pris la présidence d’une nouvelle formation politique, le PPA-CI, pour marquer une rupture définitive avec son ancienne formation, le Front populaire ivoirien (FPI).