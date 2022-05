Avenir de Sadio Mané : le triple cauchemar des supporters anglais

Les Liverpuldiens ont dû finir le week-end avec la bière mauvaise et les Beatles tristes. Et avec eux, tous les Britanniques qui espéraient voir le Liverpool FC ramener un septième trophée de Champions League dans un Royaume-Uni “brexité”. Et comme si le but fatal du Brésilien madrilène Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior ne suffisait pas, deux autres dimensions de la soirée ont infusé le goût amer de la défaite comme un sachet de Five o’clock Tea…

Avec un mouvement de grève sur la ligne B du RER parisien desservant le Stade de France qui accueillait la finale, un double filtrage contre-productif des spectateurs, d’énormes files d’attente mal gérées par une sécurité dépassée, le passage en force de nombreuses resquilleurs et la grogne de détenteurs de billets ayant payé parfois 550 euros, le match a débuté avec 36 minutes de retard. La pagaille s’est installée aux portes d’entrée, avec son lot de gaz lacrymogènes rappelant les manifestations caricaturales de gilets jaunes. Message malvenu envoyé par une capitale française encore groggy par la défaite de son Paris Saint-Germain, en huitièmes de finale, et organisatrice des Jeux Olympiques de 2024…

Porte dérobée

Les larmes de la débâcle et des irritations lacrymogènes à peine séchées, une rumeur aux airs d’annonce est venue, le même soir, réactiver les glandes lacrymales… Après la rencontre au Stade de France, certains affirment que le Sénégalais Sadio Mané aurait confié à ses coéquipiers : « Je veux remercier les fans pour tout et l’entraîneur aussi. Je souhaite à cette équipe tout le meilleur du monde ». Des remerciements et des vœux qui, certes, ne valent pas officialisation d’un départ… Sauf que le Sénégalais répondait, la veille et en ces termes, à une question sur ses ambitions pour l’année prochaine : « Je suis entièrement concentré sur le match de samedi, c’est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez me voir samedi et je vous donnerai la réponse. »

Aux réseaux dominicaux enflammés par la presque-info, le conseiller en communication du champion d’Afrique, Bacary Cissé, a tenu à afficher un démenti, affirmant que Mané était « sorti du stade par une porte dérobée » pour éviter, justement, « d’être interpellé par les journalistes sur son avenir à Liverpool ». Dont acte. L’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp a, lui, refusé de commenter les rumeurs du possible départ de son joueur.

Buzz et trompe-l’œil

Les amateurs du football contemporain savent que les transferts de stars du ballon rond sont devenus d’interminables feuilletons truffés de fuites et de fausses fuites, d’indices en trompe-l’œil et d’actes manqués préfabriqués destinés à alimenter les buzz, voire les enchères. Il reste que Sadio Mané est courtisé par plusieurs clubs européens de grande facture, que Liverpool aurait fixé le prix du transfert – un peu plus de 41 millions d’euros selon le Daily Mail, 58 selon The Sun – et que le nom du Bayern de Munich est le plus cité, devant le Real Madrid, le FC Barcelone, l’AC Milan ou le Paris Saint-Germain de l’époque Leonardo. Les Allemands auraient proposé un contrat de 3 ans au joueur et l’agent du Sénégalais aurait rencontré Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du Bayern…

En attendant les conclusions officielles de ce dossier, les Britanniques déprimés par les montagnes russes émotionnelles du week-end se consoleront, du 2 au 5 juin, avec les célébrations du Jubilé de platine de leur reine Elizabeth II, le 70e anniversaire de son accession au trône. God save the queen and Sadio Mané ?