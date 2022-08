Maroc : Chine, Japon, Inde… Le Sahara au cœur de la politique asiatique du royaume

Le 17 mars dernier, Rabat inaugurait l’ambassade des Philippines en présence du ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Locsin Jr. et de l’ambassadeur Leslie J. Baja. Dans la foulée, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, signait avec son homologue philippin un accord et deux mémorandums d’entente relatifs à l’aviation civile et l’établissement d’un mécanisme de consultations politiques entre les deux pays, notamment en matière de relations internationales.

Pour clore cette journée chargée, Teodoro Locsin Jr. a exprimé au cours d’un point presse le soutien « ferme » des Philippines à l’intégrité territoriale du royaume, en qualifiant de « bonne base » le plan d’autonomie marocain pour le Sahara.

Le clan Marcos et le doux souvenir du royaume

Le royaume et les Philippines, deux grands alliés des États-Unis, ont noué des relations officielles en 1975, l’année de la Marche verte vers le Sahara organisée par le roi Hassan II. En 2025, les deux pays célèbreront donc cinquante ans de relations diplomatiques. Une première ambassade des Philippines avait été ouverte à Rabat, avant d’être fermée en 1986, juste après la révolution du pouvoir populaire et l’arrivée de la présidente Corazon Aquino à la tête du pays, qui ouvrit un chapitre politique mouvementé aux Philippines.