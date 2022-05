Union africaine : un sommet sans Félix Tshisekedi et Paul Biya, Macky Sall en visite éclair

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo avait mis ses troupes au travail depuis plusieurs semaines. Le président équato-guinéen accueille en effet à partir de ce vendredi 27 mai à Malabo les chefs d’État de l’Union africaine pour un sommet extraordinaire consacré à la situation humanitaire sur le continent puis, dans un second temps, à la lutte contre le terrorisme.

Les organisateurs, parmi lesquels Macky Sall, président en exercice de l’UA et le Tchadien Moussa Faki Mahamat, à la tête de la commission de l’Union, ont également souhaité ajouter au programme la thématique des changements de régime « anticonstitutionnels ».

Les situations malienne, burkinabè et guinéenne seront surtout abordées lors du second jour du sommet. Préoccupé par la montée de l’influence russe dans la sous-région et auprès de la junte d’Assimi Goïta, ainsi que par le retrait des troupes françaises du Mali, le Nigérien Mohamed Bazoum a notamment fait le déplacement.

Aller-retour de Macky Sall, Biya et Tebboune finalement absents