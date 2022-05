Maroc : famille, business, charité… La nouvelle vie de Moulay Hafid Elalamy

Après huit ans à la tête du ministère marocain de l’Industrie et du Commerce, c’est non sans une certaine émotion que Moulay Hafid Elalamy (MHE) a passé le témoin, le 8 octobre 2021, à son successeur Ryad Mezzour. Mais l’entrepreneur habitué à se tenir à l’écart des projecteurs se trouve, depuis, au centre de spéculations en tout genre.

A-t-il décidé de regagner définitivement le monde des affaires, son milieu naturel, ou fait-il halte en attendant de se voir confier de nouvelles hautes fonctions politiques ? Face au silence du fondateur de Saham, la rumeur enfle.

Au sujet notamment du prochain « gros coup » de celui que l’on surnomme le « loup de la finance » : le rachat des parts de Othman Benjelloun au sein du mastodonte bancaire Bank of Africa (BOA). Une information dont bruit le milieu des affaires depuis plusieurs années et qui refait surface alors que le dirigeant de Bank of Africa, 91 ans, vient de réorganiser son empire familial pour préparer sa succession, et s’apprête à annoncer un virage stratégique en septembre prochain.

Reprise des négociations