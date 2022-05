Cryptomonnaies : malgré les critiques, Touadéra accélère sa stratégie

Le projet bitcoin ne semble pas vouloir s’essouffler à Bangui. Dans un contexte de défiance régionale et internationale, Faustin-Archange Touadéra vient pourtant de lever le voile sur ses ambitions avec la cryptomonnaie.

Following the unanimously adoption by the National Assembly of the #BTC legal tender status, we are pleased to showcase the first concrete initiative! It goes beyond politics&administration & has the potential to reshape #CAR’s financial system! #bitcoinhttps://t.co/1oxLHOen6q