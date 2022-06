RDC : de Nairobi à Kigali, Marlène Ngoyi poursuit sa partition africaine

Marlène Ngoyi est la nouvelle CEO du Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA). Riche d’une carrière brillante dans la finance, cette jeune Congolaise (RDC) a désormais pour mission d’accompagner les entreprises africaines dans l’export, notamment dans les domaines financier, technologique, industriel, logistique et agroalimentaire, tout en favorisant le développement du commerce intra et extra-africain.

Au lendemain d’une pandémie qui a mis à terre l’économie mondiale, alors que les chaînes d’approvisionnement subissent d’énormes perturbations, les nouvelles fonctions de la jeune quadragénaire englobent plusieurs défis. Mais le parcours de cette femme à poigne prête à croire qu’elle est taillée pour un tel poste. Pour Jeune Afrique, elle s’est prêtée au jeu de l’interview, voici son portrait.

Une vie à travers le monde

Belgique, Gabon et RDC, Marlène Ngoyi a grandi entre ces trois pays, où son père était médecin. De cette expérience transcontinentale, elle ne retient que du positif, puisque vivre à cheval entre plusieurs pays lui a permis de développer une véritable force d’adaptabilité. « Ma personnalité, ma sensibilité et ma façon d’être en général, sont profondément marquées par mon expérience à l’international. Cet alliage me permet d’évoluer dans le monde de la haute finance sans pour autant me sentir hors-sol. Mon multiculturalisme me porte à penser que ce qui nous rapproche est, in fine, plus fort que ce qui nous sépare » assure-t-elle.