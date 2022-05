Attijariwafa Bank : ce que signifie le mini-remaniement au sein du leader bancaire marocain

Changement dans l’état-major d’Attijariwafa Bank. Après plus de trois décennies passées à la banque royale, Omar Bounjou cède son poste de directeur général délégué à Hassan Bertal, désormais en charge du pôle « Banque de détail Maroc et Europe ». Ancien directeur régional du grand Casablanca, ce cadre chevronné avait occupé plusieurs fonctions à responsabilités : directeur général adjoint en charge du marché de l’entreprise, directeur général d’Attijariwafa Bank Europe puis d’Attijari Bank Tunisie et directeur de la transformation, département rattaché à la présidence dès sa création en 2016.

Réuni le 17 mai, le conseil d’administration a approuvé également la nomination de deux directeurs généraux délégués : Hassan El Bedraoui et Youssef Rouissi, tous deux membres du comité exécutif du numéro un bancaire marocain. Ancien DG adjoint en charge de la transformation, de l’innovation, des