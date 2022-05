Algérie : comment l’État a repris le contrôle d’un ancien actif d’Ali Haddad

Depuis ses sites industriels situés à Annaba et Arzew (photo), Fertial peut produire jusqu’à 1,68 million de tonnes d’engrais et 900 000 tonnes d’ammoniac. © Fertial

EPE Asmidal, filiale de Sonatrach spécialisée dans les engrais et les produits phytosanitaires, a annoncé en début de semaine avoir finalisé l’acquisition des 17 % du capital de Fertial (société des fertilisants d’Algérie) appartenant au groupe ETRHB Haddad, anciennement première entreprise privée du BTP en Algérie.

Ainsi, comme l’indique le communiqué, le groupe Asmidal pourra « procéder aux investissements nécessaires afin de maintenir et de développer les capacités des unités de production ». L’objectif du nouvel acquéreur est de «permettre à l’entreprise de contribuer au développement de l’économie du pays, en couvrant les besoins du marché national en engrais et produits chimiques, et de préserver les emplois».

Fertial aux mains d’Alger