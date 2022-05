RDC : Joseph Kabila et Moïse Katumbi se sont-ils vraiment réconciliés ?

Joseph Kabila et Moïse Katumbi lors du Forum de réconciliation des Katangais, à Lubumbashi, le 22 mai 2022 © Twitter Arlette Odia Cduc

Une poignée de main d’une vingtaine de secondes, quelques mots échangés, des sourires… Ce dimanche 22 mai, Joseph Kabila et Moïse Katumbi s’affichent ensemble, dans la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Lubumbashi, dans ce Katanga dont ils sont tous deux originaires. Dans l’assemblée, les applaudissements fusent : voilà huit ans que l’ancien président et l’ex-gouverneur de la province s’affrontaient sur les terrains politique, judiciaire et diplomatique.

Une scène inimaginable

Cette scène, inimaginable il y a encore quelques mois, est venue clore le Forum de réconciliation des Katangais, lancé cinq jours plus tôt sous l’égide de l’archevêque de Lubumbashi, Fulgence Muteba. Outre les deux ennemis d’hier, plusieurs poids lourds de la scène politique congolaise avaient répondu à l’invitation, dont Jaynet Kabila, sœur jumelle de l’ancien président, Jacques Kyabula Katwe, le gouverneur du Haut-Katanga, et même des ministres – katangais – du gouvernement dirigé par Sama Lukonde Kyenge. Les discussions ont été animées, parfois houleuses, et des « vérités ont été dites », selon les mots de l’un des participants.

Puissant et respecté, Fulgence Muteba a-t-il réussi là où tant d’autres ont échoué ? Est-il parvenu à réconcilier deux hommes qui, depuis des années, se vouaient une vive animosité ? Les intéressés se sont en tous cas pliés au jeu de la photo et ont pris part à un « rite de réconciliation », organisé en présence des chefs religieux de la province. Prudent, avant que l’assemblée ne se disperse, un curé lance : « Cette réconciliation doit être franche ! »

Alliés « frustrés » du pouvoir