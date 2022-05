BOAD : 98,56 milliards de F CFA promis en Afrique de l’Ouest, qui recevra quoi ?

Lors de la 130e session ordinaire du conseil d’administration de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) à Dakar, six propositions de financement à hauteur de 98,56 milliards F CFA (soit 15 millions d’euros) ont été approuvées le 19 mai. Le total des engagements de la Banque s’évalue désormais à 6 845,8 milliards F CFA, (toutes opérations confondues) depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.

Appui aux populations

Afin de contribuer à l’amélioration socio-économique des populations, ces fonds seront dirigés vers trois projets déjà en cours. Le premier a lieu au Burkina Faso, il est axé sur le développement des filières pourvoyeuses d’emploi, les infrastructures de base au profit des populations et les micro-entreprises. En tout, 15 milliards F CFA seront consacrés à ce programme.

Au Sénégal, 1 529 salles de classe remplaceront des abris provisoires et des ouvrages annexes, dans quatorze régions. Financé à hauteur de 25 milliards F CFA, ce plan vise à améliorer les conditions d’apprentissages de plus de 85 000 enfants défavorisés, et réduire de 50 % le taux d’abandon dans les écoles concernées.

Enfin, en Côte d’ivoire, 30 milliards F CFA seront réservés à la construction et à l’équipement de quatre lycées d’excellence (à Bengourou, Divo, Korhogo et Man) et d’un collège de jeunes filles avec internat (à Bouna).

Élevage et assainissement

Au Bénin, 17,5 milliards seront dédiés à la mise à disposition et à la sécurisation de 57 000 hectares de terres au profit des éleveurs, la promotion d’unités industrielles, à la mise en place de kits de production et au renforcement de capacités des éleveurs.

Au Burkina Faso, 4,5 milliards F CFA seront alloués à l’aménagement d’égouts au niveau du Parc de Bangr Weog, situé au cœur de Ouagadougou. Cette installation devrait faciliter le drainage des eaux pluviales en réduisant le taux des habitations inondées pendant les saisons pluvieuses, et augmenter le nombre de personnes reliées à un service d’assainissement durable.

Enfin, 6,5 milliards F CFA seront prêtés au Sénégal pour la construction et l’exploitation d’une centrale thermique à cycle combiné d’une capacité contractuelle de 120 MW par la société Malicounda Power. Grâce à ce projet pour l’électricité, le pays profitera d’une meilleure couverture de la demande tout en sécurisant l’alimentation en énergie électrique.

À l’issue de la session, les administrateurs ont également émis un avis favorable sur les « mesures de renforcement à court terme des fonds propres » de la BOAD.