Sénégal : comment Siny Samba veut imposer sa marque d’alimentation infantile

La Piña (Espagne), Hero Baby (Suisse), Blédina (France)… Dans les rayons des supermarchés au Sénégal, les parents qui initient leurs bébés à la diversification alimentaire sont rapidement confrontés à un choix limité, constitué exclusivement de marques étrangères. Des marques certes reconnues pour la qualité nutritionnelle de leurs produits, mais qui, en matière de goût, sont à des années lumières des habitudes alimentaires locales.

C’est justement ce constat que dresse Siny Samba en 2017, lorsqu’elle séjourne au Sénégal pour ses vacances. À l’époque, elle était ingénieure au sein du département recherche et développement de Blédina (près de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020), filiale du groupe Danone consacrée à l’alimentation infantile. Aujourd’hui, la Sénégalaise de 30 ans est fondatrice et PDG de Lionceau, première marque alimentaire infantile 100% made in Sénégal.