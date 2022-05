Mali : Uemoa et Cedeao doivent repenser leurs sanctions

Curieux régime de sanctions que celui imposé au Mali par l’Uemoa et la Cedeao. Il réussit l’exploit d’être à la fois brut et lâche, excessif et inoffensif. Dur avec les faibles et doux à l’égard des nantis… Comme l’indiquait Jeune Afrique, à la mi-mai, après avoir interrogé plusieurs banquiers, « malgré les sanctions, les banques maliennes résistent bien pour le moment ». Et pour cause. Les multiples exemptions au régime de sanctions – biens alimentaires, énergétiques, pharmaceutiques – autorisent (« officieusement », selon un financier) la BCEAO à laisser se poursuivre les transferts et paiements liés à ces denrées.

Un système inefficace et propice à la corruption

Il revient donc au régulateur de faire le tri et de s’assurer que ces transactions concernent bien les aliments et les hydrocarbures, deux des secteurs les plus gangrenés par les circuits parallèles et les inefficiences