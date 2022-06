Nouvelle jeunesse pour les fonds de pension africains

La gestation a été complexe, mais la naissance s’est déroulée sans difficulté. À la fin d’avril, le Fonds d’investissement africain (FIA) a obtenu son agrément auprès de la Financial Services Commission, régulateur financier de Maurice, où il est enregistré. En préparation depuis 2016 à l’initiative de la Conférence internationale de la prévoyance sociale (Cipres), qui rassemble les caisses de retraites de seize pays africains, ce fonds doit récolter et investir une partie de leurs réserves, dans l’ensemble des pays de la zone et à travers une très large gamme d’actifs (finance, agro-industrie, télécommunications).

Le projet particulièrement complexe – 16 pays, 25 institutions et cinq zones monétaires – est conseillé par le cabinet Finactu, fondé et dirigé par Denis Chemillier-Gendreau. « Le FIA a reçu un engagement d’investissement de plus de 50 milliards de F CFA [76 millions d’euros] et vise un objectif de 150 milliards de F CFA d’actifs sous gestion à moyen terme pour sa première levée de fonds », expliquent ses promoteurs. Le nouveau fonds d’investissement doit permettre « une meilleure sécurisation et un meilleur rendement » des réserves de sorte à assurer aux caisses de retraite « un taux d’intérêt au moins égal au meilleur taux du marché » selon la Cipres, dont la secrétaire exécutive est la Camerounaise Cécile Gernique Bouba Djukam.

Prise de conscience