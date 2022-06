Patisen, Coris, Dangote : le secteur privé à la conquête de la souveraineté alimentaire africaine

Les pays ouest-africains intensifient leurs efforts pour produire davantage de riz afin de répondre à la demande intérieure. Ici, dans un entrepôt de la Compagnie agricole de Saint-Louis du Sénégal. © Xaume Olleros/Bloomberg via Getty Images

« Depuis la crise du Covid-19, et maintenant avec la guerre en Ukraine, une unanimité se dégage chez les Africains. Elle prône de compter sur nous-mêmes dans une approche du “consommons ce que nous produisons”. » Largement partagée sur le continent, cette conviction de Diakarya Ouattara, le patron de Coris Bank, financeur du secteur agricole burkinabè, parie sur l’essor de la production et de la transformation locales. Une (r)évolution qui doit permettre de relever un défi posé de longue date, mais qui se retrouve au cœur de l’actualité dans un contexte de difficultés d’approvisionnement et d’inflation des matières premières : la conquête de la souveraineté alimentaire.