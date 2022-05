Guinée : faut-il juger Alpha Condé ? par François Soudan

C’est un vieil homme seul de 84 ans en costume et chaussures immaculés qui, le 21 mai au matin, a pris place à bord d’un avion affrété par son ami le président turc Recep Tayyip Erdogan, à destination d’Istanbul. Le soir, au téléphone, la voix est fatiguée, mais comme soulagée de pouvoir me parler longuement, après neuf mois ou presque pendant lesquels l’ancien chef de l’État renversé le 5 septembre 2021 s’est morfondu dans la plus haute des claustrations, coupé de tout contact avec l’extérieur.

En Turquie pour une série de check-up après une double opération subie en début d’année à Abou Dhabi, Alpha Condé fait depuis le 4 mai l’objet de poursuites en Guinée pour le plus infamant des crimes : celui d’assassinat et de complicité de meurtre, passible de la réclusion à perpétuité. La prison n’est pas une nouveauté pour lui, qui a connu les cellules infectes de la Maison centrale de Conakry entre 1999 et 2001, en combattant de la démocratie injustement condamné pour atteinte à la sûreté de l’État. Le motif était noble, et la mobilisation en faveur du « Professeur » fut à l’époque panafricaine et allait même au-delà, Jacques Chirac, Madeleine Albright et Nelson Mandela joignant leur voix à celle des militants socialistes qui, de Dakar à Dar es-Salaam, exigeaient sa libération.

D’ex-pairs mutiques et tétanisés

Vingt-deux ans plus tard, l’« instruction aux fins de poursuite judiciaire par voie de dénonciation » lancée contre Alpha Condé et vingt-six de ses proches sur décision du colonel Mamadi Doumbouya a été accueillie dans un silence de catacombe par les amis et obligés du président déchu, mutiques il est vrai depuis sa chute il y a neuf mois. Ses ex-pairs, dont certains sont tétanisés par la perspective de subir un sort similaire, préfèrent, eux, regarder ailleurs.