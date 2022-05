Cameroun : Amougou Belinga, le Fisc et la guerre des clans

C’est une distinction qui n’aurait pas pu mieux tomber. Ce vendredi 20 mai, Jean-Pierre Amougou Belinga doit recevoir la médaille de l’ordre de la Valeur, la plus haute décoration honorifique camerounaise. Elle récompense les services éminents rendus à l’État du Cameroun, et est décernée par la grande chancellerie des ordres nationaux que dirige l’ancien Premier ministre Philemon Yang.

Le patron de Vision 4 s’est démené pour organiser de somptueuses agapes dans sa résidence, située au lieu-dit Complexe BEAC à Yaoundé. Des cartons d’invitation ont été envoyés aux plus hautes personnalités du pays et plusieurs ministres étaient attendus. Melissa Amougou Belinga, sa troisième épouse, par ailleurs « influenceuse » et vice-présidente de son entreprise d’assurances, a mis les petits plats dans les grands.

Bien qu’habitué aux célébrations fastueuses, lesquelles sont souvent retransmises en direct sur sa chaîne de télévision, Amougou Belinga accorde une importance particulière à cette journée, qui coïncide avec la fête de l’indépendance du pays et ne pourrait mieux tomber. Empêtré dans un rocambolesque scandale de fraude fiscale sur fond de bataille politique, il compte en effet sur la médaille qui doit lui être remise pour démontrer une nouvelle fois sa toute-puissance et son entregent. Et faire un pied de nez à ses détracteurs voire, plus généralement, à ceux qu’il tient pour responsables de ses déboires.

L’ombre de Ngoh Ngoh