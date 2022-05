Partenariat Air France-KLM – CMA CGM : quels enjeux sur le marché africain

Le 18 mai, Air France-KLM et CMA CGM ont annoncé leur volonté d’associer leurs activités de fret aérien, via un partenariat stratégique d’une durée de dix ans. Il s’agit, pour les deux entités, de mettre en commun leurs réseaux cargo, leurs services dédiés et les capacités de leurs appareils tout cargo auxquelles s’ajoutent, pour Air France-KLM, les capacités en soute des appareils de transport de passagers.

Soit quatre appareils tout cargo chez CMA CGM Air Cargo, la filiale du groupe CMA CGM dédiée au fret aérien née en mars 2021 ; six appareils tout cargo pour Air France-KLM et les capacités en soute des quelque 160 avions des compagnies aériennes. Par ailleurs, huit cargos sont en commande pour CMA CGM et quatre pour Air France-KLM.

En se rapprochant d’Air France, dont il projette d’acquérir jusqu’à 9 % des parts à la faveur de la prochaine augmentation de capital, le groupe CMA CGM