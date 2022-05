Société générale : Frédéric Oudéa, promoteur des marchés africains, va quitter ses fonctions de DG

Frédéric Oudea, DG de Société Générale,Daniel Kablan Duncan, Premier ministre ivoirien, Marcel Zady Kessi, le président du CES de Côte d’Ivoire, et Tiémoko Coulibaly, PCA de la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire (SGBCI) (de g. à dr.) lors de l’inauguration du siège de la SGBCI, à Abidjan, le 10 janvier 2013. © AFP PHOTO / ISSOUF SANOGO (Photo by ISSOUF SANOGO / AFP)

Par communiqué, le 17 mai, le groupe Société générale a annoncé que son directeur général Frédéric Oudéa, en poste depuis 2008, quitterait la banque en mai 2023.

Diplômé de l’ENA et de Polytechnique – où, dans la promotion 1981, il croise le futur financier franco-ivoirien Tidjane Thiam et la future Première ministre française Élisabeth Borne – Frédéric Oudéa quitte la haute administration publique pour la Société générale en 1995. Il en gravit les échelons avant de prendre la tête, en 2008, d’un groupe ébranlé par la crise financière mondiale et une fraude géante de 4,8 milliards d’euros.

Offensive africaine