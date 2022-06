« L’Afrique n’est autosuffisante pour aucun vaccin ou médicament »

Jeune Afrique : Le continent importe environ 80 % des médicaments et 99 % des vaccins. En quoi la pandémie de Covid-19 a-t-elle mis en lumière les insuffisances de l’industrie pharmaceutique en Afrique ?

Amadou Alpha Sall : La pandémie a amplifié une situation préexistante, et mis en lumière l’importance de la sécurité sanitaire d’un point de vue économique et social. Nous avons été confrontés à une dynamique à l’échelle mondiale. Tout le monde devait réagir rapidement. Le côté positif est que nous avons pris conscience de la nécessité de gagner en autonomie dans notre industrie pharmaceutique. Cela a été un changement de taille. Il en a découlé, notamment, une initiative majeure portée par l’Africa CDC, qui consiste en un partenariat autour des vaccins, parrainé par les chefs d’État. Et plusieurs projets ont émergé autour de la production de vaccins.

En trois points clés, que faudrait-il à l’Afrique pour gagner en souveraineté pharmaceutique ?