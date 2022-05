Pascal Ausseur : «­ Entre l’Algérie et le Maroc, on se rapproche du point de non retour­ »

La Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES) publie un Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Il en ressort que la région est « un concentré de notre monde en fragmentation ». Tous les grands acteurs sont présents dans cette « micro-mer », dont l’ébullition est favorisée par la guerre en Ukraine.

Invité à Tunis par la Fondation Konrad-Adenauer (affiliée à la CDU, parti chrétien-démocrate allemand) pour plancher sur le thème de « L’architecture sécuritaire repensée en Euro-Méditerranée depuis l’intervention russe en Ukraine », le directeur général de la FMES, l’amiral Pascal Ausseur, explique dans le détail comment la situation à Kiev rejaillit sur les pays maghrébins de la rive Sud.

Jeune Afrique : Quel est l’impact en Méditerranée de la guerre en Ukraine­ ?

Pascal Ausseur : Nous ne pouvons pas dissocier les deux zones, car ce sont les mêmes acteurs qui y sont présents. Russes et Américains n’ont pas besoin de redéployer des forces pour agir en Méditerranée. Ils peuvent frapper immédiatement.

Les forces russes comptent quelque 13 000 combattants, dont 40 % de mercenaires. Elles possèdent 50 chars, 4 navires de guerre, 200 avions de combat. Depuis son grand retour dans la région en 2015, la Russie possède plusieurs bases. Le « Tartous Express », la voie maritime reliant Sébastopol en Crimée et la base navale russe de Tartous en Syrie, permet un ravitaillement rapide de ses forces.

Même chose pour les Américains, qui ont plus de 60 000 hommes répartis dans 13 pays de la région et de sa périphérie, auxquels s’ajoutent plus de 25 000 marins des 5e et 6e Flottes. Les États-Unis disposent de 300 chars, 200 avions de combat et 72 drones. La France et le Royaume-Uni sont également présents militairement. L’Ukraine et la Méditerranée sont donc un seul et même front.