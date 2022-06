Zlecaf : pourquoi le secteur privé doit être aux commandes

Il y a un peu plus d’un an, l’Afrique célébrait le lancement officiel de la plus grande union douanière du monde, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), qui ouvre une ère nouvelle pour le commerce panafricain. Mais, pour tirer pleinement parti des avantages du libre-échange et garantir le succès de la Zlecaf, il est nécessaire de mobiliser le secteur privé et les investissements au sein du continent.

À l’heure où les réseaux de transport et de logistique sont perturbés à travers le monde et où les guerres commerciales font rage, compter sur le reste du monde pour les produits de première nécessité s’est avéré un pari risqué. L’Afrique l’a appris à ses dépens avec la pandémie de Covid-19, alors qu’à peine 13 % des Africains disposent d’un schéma vaccinal complet en raison d’une distribution inéquitable des vaccins. Le monde le réalise à nouveau avec la guerre en