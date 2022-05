Maroc : dix choses à savoir sur Mohcine Jazouli, le bras droit d’Aziz Akhannouch

Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques © DR

1. Expert en investissements

Ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques au sein du gouvernement Akhannouch, nommé en octobre 2021, Mohcine Jazouli chapeaute les relations avec tous les investisseurs, qu’ils soient marocains ou étrangers – américains, européens, israéliens, asiatiques, etc.

C’est ainsi lui qui est l’interlocuteur privilégié de l’US International Development Finance Corporation (DFC), chargée des investissements américains au Maroc. En mars, il a conduit un road show à Londres pour promouvoir le royaume auprès des investisseurs anglais en mettant en avant, entre autres, le projet X-Links.

Par ailleurs, il est chargé de mettre en place, d’ici à cet été, la Nouvelle charte de l’investissement, attendue depuis près d’une décennie et que les cinq précédents gouvernements ont tous échoué à faire aboutir. La précédente charte – qui se bornait à une série de mesures fiscales – remontant à 1995, il s’agit de fournir un cadre plus adapté au Maroc d’aujourd’hui et aux ambitions qu’il affiche, pour faire passer, d’ici 2035 (en cohérence avec le nouveau modèle de développement), la part de l’investissement privé dans l’investissement total d’un tiers à deux tiers.

2. Famille rbatie