Guinée : Doumbouya durcit le ton, les partis politiques aussi

Les militaires guinéens auraient-ils la mémoire courte ? Renversant Alpha Condé le 5 septembre dernier, Mamadi Doumbouya avait pointé la mauvaise gouvernance et le peu de cas que l’ancien président semblait faire des libertés publiques. Vingt jours plus tard, il faisait promulguer une Charte de la transition, laquelle s’engageait – dans son article 2 – à veiller à « la promotion et [à] la protection des droits de l’homme et des libertés publiques ». « Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi, insistait l’article 8. Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains. »