Nigeria : Dangote mise sur le ciment pour soutenir sa raffinerie

2022 commence par un ralentissement pour Dangote Cement : au premier trimestre, les volumes ont baissé de 1,5 % au Nigeria et de 7,6 % dans le reste du continent. La direction du cimentier nigérian explique cette décélération par les perturbations de l’approvisionnement en gaz au Nigeria et par les problèmes de maintenance et d’approvisionnement ailleurs. Pourtant, si les volumes baissent, les revenus augmentent de 24 % grâce à la hausse des prix.

Le goulet d’étranglement de l’approvisionnement en gaz va continuer de peser sur la production qui devrait plafonner pour le reste de l’année : les experts de la banque d’investissement Chapel Hill Denham prévoient une croissance des volumes autour de 5,9 %, soit une réduction de 3,2 points de pourcentage par rapport à leur prévision