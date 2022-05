Guinée : le RPG d’Alpha Condé et l’UFDG de Cellou Dalein Diallo unis face à Mamadi Doumbouya

« Les ennemis de mes ennemis sont mes amis », dit l’adage. Le parti de l’ancien président Alpha Condé et celui de son ex-principal opposant, Cellou Dalein Diallo, viennent d’en fournir une parfaite illustration. Pour la première fois depuis des années, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG Arc-en-ciel) et l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ont avancé main dans la main. Ce mercredi 11 mai, ils ont signé une déclaration conjointe pour s’opposer au nouveau chronogramme proposé par la junte. Avec pour adversaire commun le nouveau patron du régime, Mamadi Doumbouya.

Aux côtés de l’UFDG et du RPG Arc-en-ciel, d’autres formations ont répondu présent, notamment l’UPR , le GRUP et les NFD, respectivement dirigés par les anciens ministres Bah Ousmane, Papa Koly Kourouma et Mouctar Diallo. L’Union des forces républicaines de Sidya Touré et l’Union démocratique de Guinée de Mamadou Sylla étaient également de la partie.

Une « décision unilatérale »