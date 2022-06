Fintech : quand les start-up chassent les cadres des télécoms

Les cadres des télécoms ont de plus en plus tendance à quitter leur poste pour rejoindre les rangs de start-up fintech en pleine expansion © Getty Images

Oluwabankole Falade avait passé plus de dix ans chez MTN quand il a été recruté par Flutterwave en juin 2021 comme directeur de la régulation et des relations avec le gouvernement. Pardon Mujakachi, qui vient d’intégrer Chipper Cash en tant que vice-président chargé de la stratégie et des partenariats, peut se targuer de huit ans d’expérience chez Econet et de plus d’un an chez Etisalat. Wave a, quant à lui, accueilli parmi ses cadres Ibrahima Mall, manager en marketing numérique et fort de six mois de pratique chez Orange, ou encore Fabrice Zadi, responsable de la croissance du nombre d’utilisateurs, qui a effectué toute sa carrière dans les télécoms, d’abord chez Orange, puis chez Moov (Etisalat).

À l’image de ces quelques exemples, les cadres des télécoms ont de plus en plus tendance à quitter leur poste pour rejoindre les rangs de start-up fintech en pleine expansion. « Très souvent, nous allons les chercher nous-mêmes », affirme Omar Cissé, fondateur et PDG de la fintech sénégalaise InTouch.