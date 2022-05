Algérie : pourquoi Abdelmadjid Tebboune remplace la direction du renseignement extérieur

L’annonce a fait beaucoup de bruit. Le général Noureddine Mekri, dit « Mahfoud Polisario », et son adjoint Hamid Hocine, alias Hocine Boulahia (« Le barbu »), ont été relevés de leurs fonctions à la tête de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure (DGDSE). Le général Djamel Kehal, alias Mejdoub, a été désigné au poste très sensible de numéro un des renseignements par Abdelmadjid Tebboune.

La DGDSE s’est trouvée au coeur d’une tempête il y a quelques mois, après l’enquête ouverte contre son ancien directeur général, Youcef Bouzit, et de très nombreux cadres de l’institution. Le général a été incarcéré à la prison militaire de Blida.

Selon nos informations, la décision de limoger les deux hommes a été prise par le président lui-même.

Bête noire