Côte d’Ivoire : « Protéger le pouvoir d’achat tout en maintenant l’activité », la priorité d’Adama Coulibaly

Africa CEO Forum 2022 : les nouveaux chemins de la prospérité

Les 13 et 14 juin, 1500 décideurs vont se réunir à Abidjan pour tracer les voies de la croissance africaine de demain, dans le cadre de l’Africa CEO Forum, dont on célébrera les dix ans d’existence. Une édition placée sous le signe de la transition énergétique et de la transformation économique.