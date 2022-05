Air Algérie : avec le feu vert de Tebboune, la compagnie se reprend à espérer

« Après les deux années difficiles que nous venons de vivre, c’est vraiment une bonne nouvelle ». À Air Algérie, le haut management se félicite de la décision du président Tebboune, lors du Conseil des ministres du 8 mai, de valider l’acquisition par la compagnie nationale de 15 nouveaux avions.

Et donc de ressortir un projet d’acquisition au point mort depuis 2016 et la succession de crises qui ont secoué l’Algérie et le secteur aérien dans son ensemble. « Cela va nous permettre de renouveler notre flotte qui a une moyenne d’âge de quinze ans », assure Amine Andaloussi, porte-parole de la compagnie, joint par Jeune Afrique. Selon lui, l’acquisition concernera des appareils neufs, « comme toujours à Air Algérie ».