Gilbert Koné Kafana a la réputation d’être un homme politique direct, qui n’aime pas perdre de temps inutilement. Le nouveau président du directoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et le progrès (RHDP) – poste resté vacant pendant deux ans à la suite du décès de l’ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020 – a une nouvelle fois prouvé son souci d’efficacité le 25 avril dernier, deux mois à peine après sa nomination.

Ce jour-là, dans la salle des congrès de l’hôtel Ivoire d’Abidjan, plusieurs centaines d’élus et de militants sont conviés à une importante réunion d’information relative à la restructuration, en profondeur, du parti présidentiel. « Vous me permettrez de ne pas me lever pour aller à la tribune », lance-t-il au moment où il doit prendre la parole pour prononcer un discours d’introduction. Gilbert Koné Kafana préfère avancer sur les dossiers, nombreux, quitte à froisser certains membres de l’assemblée qui auraient apprécié un peu plus de solennité.

Un parti jugé « trop éclaté »