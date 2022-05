Côte d’Ivoire : le nouveau parti de Laurent Gbagbo à l’épreuve du terrain

Même pour ses plus fervents partisans, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire semblait relever du fantasme. Pourtant, le 17 juin 2021, quelques mois après son acquittement par la Cour pénale internationale, leur champion était bien de retour au pays. Et en créant le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), en octobre dernier, pour défendre ses idées « socialistes, panafricanistes et souverainistes », Laurent Gbagbo a signé son retour sur la scène politique ivoirienne.

Une nouvelle aventure qui met fin à des années de tensions au sein de son ancien parti, le Front populaire ivoirien (FPI), désormais aux mains de Pascal Affi N’Guessan. L’ancien président a annoncé laisser à ce dernier « l’enveloppe ». Mais la base l’a-t-elle suivi au PPA-CI ? La seule figure de Gbagbo a-t-elle suffi pour attirer les militants ?

Gestes symboliques et déclarations chocs