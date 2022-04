Côte d’Ivoire : nouvelles révélations sur la saisie record de deux tonnes de cocaïne

Les faits exacts se font plus précis et on y voit désormais plus clair. Le vendredi 15 avril, à 11 h 47, la Direction de la police des stupéfiants et des drogues (DPSD) a été informée par le commissariat de police du XXème arrondissement de Koumassi de la découverte de 48 plaques de cocaïne dans un appartement de Koumassi Sopim.

L’enquête ouverte par la DPSD a permis de saisir dans le même appartement 97 autres plaques, soit un total de 145, ainsi que du matériel servant au conditionnement de la drogue. L’exploitation d’indices laissés sur les lieux a permis de se diriger vers San Pedro, où un nouveau stock a été saisi, le 21 avril, portant le bilan à 2,057 tonnes.

Chefs du réseau