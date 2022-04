Cameroun : entre Jean-Pierre Amougou Belinga et Modeste Mopa Fatoing, bien plus qu’une affaire de gros sous

Au Cameroun, les relations entre opérateurs économiques et agents de l’administration fiscale (Fisc) sont réputées être de cordiale détestation. Entre Jean-Pierre Amougou Belinga, puissant patron de Vision 4, et Modeste Mopa Fatoing, directeur général des impôts, l’inimitié est montée d’un cran à la faveur d’une affaire fiscale devenue conflit ouvert. Un duel entre deux figures de la scène publique camerounaise à l’issue plus qu’incertaine, et dont les ramifications s’étendent jusqu’au sommet de l’État.

Si elle fait aujourd’hui la une des médias camerounais, l’affaire a pourtant débuté il y a plusieurs semaines. Fin 2021, l’Agence nationale d’investigation financière (Anif, l’organe chargé du renseignement financier), a fait parvenir à la Direction générale des impôts (DGI) une liste d’entreprises dont le volume de transactions financières avait attiré son attention. Douze d’entre elles ont ainsi cumulé autour de 80 milliards de F CFA (près de 122 millions d’euros) entre 2018 et 2020.

À la suite de cette alerte, la DGI a engagé un contrôle de conformité avec le Fisc. Deux divisions des impôts ont été commises à la tâche, conformément à la répartition géographique des entreprises visées. En février dernier, le premier centre établit qu’une partie des sociétés concernées est redevable d’une dette fiscale de plus de 18 milliards de F CFA. Le second centre rend son résultat un mois plus tard et évalue la dette fiscale du reste des entreprises à 12 milliards de F CFA. Soit un total d’environ 30 milliards de F CFA d’impayés pour l’ensemble.

Petits arrangements entre amis