Rwanda : le génocide, les viols et l’armée française selon Gaël Faye

« Dieu séchera nos larmes ! Il supprimera nos souffrances.

– Alléluia ! Amen ! Amen ! Amen !

– J’ai oublié les paroles, ça doit être la bière…»

Dans le bus qui les ramène vers le lieu de leur supplice, trois femmes rwandaises chantent un cantique en kinyarwanda.

Nyarushishi. Il en aura fallu du temps et du courage à Concessa, Marie-Jeanne et Prisca pour revenir sur le site de ce camp de réfugiés dont le nom même évoque le génocide contre les Tutsi et le prix qu’elles-mêmes ont eu à payer pour en réchapper.

En juin 1994, encore jeunes femmes, ces trois rescapées ont nargué l’extermination qui leur était promise. Mais en guise de miracle, nulle intervention divine. Leur salut, elles ne le doivent qu’à leur corps, au prix de tourments infinis qui meurtrissent leur âme. Leurs plaies, aujourd’hui encore, restent à vif.

Fin juin 1994, dans l’ouest du Rwanda, deux mois et demi après le