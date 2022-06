Dette africaine : à quoi ont servi les milliards du FMI ?

Les pays africains ont reçu une part congrue des Droits de tirage spéciaux (DTS) alloués par le Fonds monétaire international (FMI) à ses pays membres, en août 2021, au pro rata de leurs parts dans l’institution. Au total, 54 pays africains ont reçu l’équivalent de 33 milliards de dollars, sur un total de 650 milliards de dollars.

Rembourser les sommes dues au FMI

Cette injection de fonds ne pouvait, toutefois, pas arriver à un meilleur moment pour nombre d’entre eux. Selon les données compilées par Jeune Afrique des bases de données de l’institution multilatérale dirigée par la Bulgare Kristalina Georgieva et d’une récente étude du Centre pour la recherche économique et politique (CEPR, basé à Washington), la moitié au moins des récipiendaires africains de ses fonds en ont utilisé plus de 80 % dans les mois qui ont suivi l’allocation des DTS.