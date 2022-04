[Vidéo] Mali : à Gossi, la France accuse Wagner « d’attaque informationnelle »

Les militaires français estimaient qu’une telle « attaque informationnelle » de Wagner était « très probable ». À les écouter, il aura fallu à peine plus de 24 heures pour qu’elle se concrétise. Le 19 avril, l’armée française a transféré sa base de Gossi, dans le nord du Mali, aux Forces armées maliennes (Fama), dans le cadre de son retrait progressif du pays, acté à la mi-février.

« Ce transfert a été effectué en bon ordre et en sécurité, dans la transparence, dans un contexte où la force Barkhane fait régulièrement face à des attaques informationnelles visant à entacher son action, sa réputation et sa crédibilité », explique l’état-major, qui précise qu’un état des lieux « approfondi » de la base et de ses environs a été mené par les militaires français et maliens.

Malgré leur départ, les services de renseignement français restent attentifs à ce qu’il se passe dans leur ancienne base. « Nous savions que les Russes saisiraient toute opportunité pour nous attaquer », certifie une source militaire. L’armée française explique donc qu’un drone a continué à surveiller le site. Les images qu’elle a fourni à plusieurs médias, dont Jeune Afrique, auraient été enregistrées par cet appareil les 20 et 21 avril.

Des hommes de type caucasien