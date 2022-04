Fatim-Zahra Ammor ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, à Rabat, le 12 avril 2022. © HOC pour JA.

La force tranquille. Ces trois mots, devise de l’ancien président français François Mitterand, Fatim-Zahra Ammor tente de les faire siens. Ministre pour la première fois depuis octobre 2021, à la tête du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire (ESS) – secteurs mis à mal par deux ans de pandémie de Covid-19, doublés de plusieurs fermetures des frontières –, elle fait montre d’un sang-froid et d’un enthousiasme à toutes épreuves.

Cette ingénieure de formation, qui a passé la majeure partie de sa carrière dans le privé, reste concentrée sur l’objectif qu’elle s’est fixée en concertation avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch : faire renouer le pays avec la croissance, à travers un plan de relance du tourisme doté d’une enveloppe de 2 milliards de dirhams (environ 188 millions d’euros), et en encourageant l’entrepreneuriat à travers le programme Forsa, un