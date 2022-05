Dettes africaines : les banques sur la sellette ?

Pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie, les États subsahariens s’endettent de plus en plus auprès de créanciers privés. Parmi ces derniers, des banques privées telles que Barclays à Maurice ou au Botswana, Bank of Africa au Burkina Faso, BGFI Holding Corporation au Gabon, les fonds d’investissement, et même les négociants en matières premières (Glencore au Tchad)…

« Lien banques-souverains »

La conjoncture actuelle a fait augmenter les avoirs des banques privées en dette souveraine à un niveau record de 17 % de leurs actifs, selon les chiffres des institutions de Bretton Woods. Les économistes soulèvent une interdépendance croissante entre banques et États : le « lien banques-souverains ». Dans les pays émergents, plus globalement, la dette souveraine représente un quart des actifs bancaires. Certains États sont donc fortement dépendants du crédit