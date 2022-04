[Série] Gangs of Maghreb

De g. à dr., Ahmed Zendjabil, Ridouan Taghi et Moncef Ben Ali. © Montage JA; Hichem; DR

Sur la carte mondiale du banditisme, les cartels mexicains, la mafia napolitaine, les gangs de Los Angeles ou encore les narcotrafiquants colombiens tiennent le haut du pavé. Films, séries Netflix, polars… Les grands personnages, réels ou fictifs, de cet univers particulier – les Pablo Escobar, Tony Montana, Gennaro Savastano ou Vito Corleone – ont aujourd’hui intégré la culture populaire, parfois sur fond d’une fascination malsaine pour l’ultra-violence.

Les réseaux criminels du Maghreb ont indéniablement moins attiré l’attention du grand public. La région est pourtant devenue depuis plusieurs années un passage obligé pour les cartels sud-américains désireux d’exporter leur drogue vers l’Europe de façon discrète.

Ils y ont trouvé des réseaux souvent déjà constitués, hérités de l’époque où c’était surtout le trafic de cannabis entre les deux rives de la Méditerranée qui constituait le gros de l’activité des principales bandes criminelles du Maghreb.

L’Algérien Ahmed Zendjabil a ainsi irrigué l’Europe et le Moyen-Orient de « shit », des années 1980 au début des années 2000.

Passage à la cocaïne

Certains de ces réseaux, comme la « Mocro Maffia » du Maroco-Néerlandais Ridouan Taghi, sont depuis passées à la cocaïne, un business beaucoup plus juteux… et beaucoup plus sanglant.

Directement liés au pouvoir politique – comme Moncef Ben Ali, le frère de l’ex-président tunisien et boss de la « Couscous Connection » – ou bénéficiant de protections payées en narco-dollars, ces figures du banditisme maghrébin ont jusqu’à leur mort ou leur arrestation entretenu de véritables empires.

Preuve de leur puissance, certains conservent un pouvoir de nuisance même derrière les barreaux. Du Rif à Belleville, en passant par Medellin, Oran, Amsterdam et Tunis, Jeune Afrique retrace les trajectoires hors normes de ces Pablo Escobar maghrébins.